La nouvelle est tombée ce mardi 14 Septembre 2021. C’est la présidence russe qui a donné l’information selon de nombreux médias internationaux qui ont rapporté l’information. Selon des sources concordantes, la présidence russe a annoncé que le Président Poutine ne va pas participer physiquement à un sommet régional et qu’il se met en isolement après avoir été en contact avec des personnes positive.

«En raison de cas identifiés de coronavirus dans son entourage, Vladimir Poutine doit respecter un régime d’auto-isolement pendant une certaine période de temps», peut-on lire dans le communiqué de la présidence russe ce mardi matin qui n’a pas manqué de préciser que l’homme fort du Kremlin se trouve en «parfaite santé» après que des cas positifs ont été identifiés autour de lui.

Dans ces conditions, Poutine ne pourrait donc pas participer en présentiel au sommet prévu pour se tenir au Tadjikistan bientôt. Pour rappel, le Covid-19 frappe le monde entier depuis déjà un peu plus d’un an et demi. Pour freiner la propagation du virus, des vaccins ont été mis au point et des campagnes de vaccination de masse ont démarré un peu partout dans le monde. En dépit de cela, le nombre de morts dû à l’infection au coronavirus dans le monde ne cesse de grimper au fil du temps.