La pandémie relative au nouveau coronavirus continue de faire objet d’une attention particulière de la part la communauté scientifique. En effet, plusieurs recherches sont en cours dans le but de mettre sur pied un traitement contre le covid-19 et par la même occasion poursuivre les recherches sur d’autres types de vaccin. Selon des confidences qui ont été faites par une responsable de la biotech française SpikImm des essais cliniques seront bientôt lancés dans le cadre de la mise sur pied d’un traitement contre le Covid-19.

“Un spectre d’activité très large”

« Les premiers anticorps monoclonaux ont déjà été retirés du marché car ils ont un spectre d’action trop étroit. L’intérêt de celui développé par SpikImm, c’est qu’il a un spectre d’activité très large, à des concentrations très faibles », a notamment expliqué Karine Lacombe, membre du Conseil d’Administration de SpikImm et Cheffe du service des maladies infectieuses à l’Hôpital Saint-Antoine lors de son passage sur Good Morning Business.

Elle indique que ce traitement intervient comme option pour celles et ceux qui ne sont pas satisfaits par la vaccination. On retient que les essais sont en cours en collaboration avec l’Institut français. Toujours en France, un groupe de recherches de l’INRAE-Université de Tours Infectiologie et Santé publique est en train de mettre sur pied un vaccin nasal contre le Covid-19.

Un vaccin nasale disponible en 2023

Ce projet en cours depuis plusieurs est en train d’être piloté avec un consortium composé du groupe pharmaceutique Recipharm, le Bio3 Université de Tours-IMT et la biotech Vaxinano. Le produit développé en France devrait pouvoir être accessible au public en 2023 selon les informations rapportées sur ce projet.