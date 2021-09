Une histoire tellement touchante. Aux USA, une fillette de 4 ans est passé de vie à trépas après que sa mère qui est une antivax soit contaminée. L’annonce de la nouvelle a tellement émue de nombreuses personnes et la mère a confié à un média américain que son avis sur la question de la vaccination contre le Covid-19 a changé. “J’ai essayé de rester loin d’elle et je ne voulais pas qu’elle et mes autres enfants l’attrapent“, a confié la mère de la petite Kali Cook à un média local.

Elle avoue regretter après le décès de la petite Kali son opposition à la vaccination contre le coronavirus. “J’étais l’une des personnes qui étaient anti, j’étais contre“, aurait affirmé la mère endeuillée qui poursuit “maintenant, j’aimerais ne jamais l’être“. Une autorité régionale sanitaire a conseillé aux parents de se tourner vers les hôpitaux quand leurs enfants sont malades et de ne surtout pas dire “Oh, ils vont aller bien“.

Selon nos recoupements d’informations, Karra Harwood, la mère de la petite Kali avait été testée positive au coronavirus ainsi que son compagnon la veille du décès de la fillette âgée à peine de 4 ans. Elle venait de démarrer les cours de prématernelle, mais à ce jour rien ne permet de confirmer que c’est à l’école que la petite a contracté le coronavirus. Sa mère complètement déboussolée a déclaré au Houston Chronicle que “Ça l’a pris si vite“. “Kali allait parfaitement bien, puis elle est partie“, aurait lancé Karra. Kali Cook aurait poussé son dernier souffle en plein sommeil, quelques heures seulement après s’être réveillée le matin présentant les premiers signes de fièvre.