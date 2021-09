Plusieurs pays dont les Etats-Unis en particulier et les Nations unies ont appelé à nombreuses reprise à enquêter sur les origines du coronavirus qui a été détecté pour la première en Chine à Wuhan. Pékin a à de nombreuses reprises protesté contre ces les allégations dénonçant une pression politiquer et a refusé des enquêtes internationales sur son territoire. A l’occasion la session plénière de vendredi du Forum économique de l’Est (EEF) le dirigeant chinois, Xi Jinping, a exhorté le monde à lutter contre les tentatives de politisation du sujet des vaccins et de l’origine du coronavirus dans une adresse vidéo aux participants.

« Nous devons nous soutenir mutuellement dans la lutte contre la pandémie, renforcer la coopération dans le développement et la production de vaccins en tant que bien public mondial, lutter résolument contre toute tentative de politisation du sujet des vaccins et de la question de l’origine du coronavirus et travailler ensemble pour essayer de créer une civilisation de la santé publique pour toute l’humanité », a déclaré le président chinois.

Les avis diversifiés

En fin du mois dernier, le site officiel du directeur américain du renseignement national a publié un rapport de renseignement résumant les conclusions sur les origines du Covid-19. Le document, entre autres, notait que le coronavirus n’avait pas été développé comme une arme biologique. Dans le même temps, la communauté du renseignement américaine n’est pas parvenue à une seule conclusion en ce qui concerne les origines du virus, et leurs opinions divergent toujours. Ils ont admis que, très probablement, ils ne seraient pas en mesure de fournir une évaluation finale des origines du coronavirus sans la contribution de la Chine.