Dans la matinée de ce mardi 14 septembre, un petit avion de touriste s’est écrasé en Haute-Corse en France. D’après les services de secours, le crash a fait deux blessés graves dont des Britanniques, victimes de brûlures. « Ce (mardi) matin vers 10h30, un avion de tourisme Beech 18 s’est écrasé sur la commune de Vescovato », a déclaré dans un communiqué François Ravier, préfet de Haute-Corse. Il a précisé que les circonstances de l’accident n’étaient « pas encore établies ».

« À bord, se trouvaient trois personnes, dont deux sont actuellement en urgence absolue » et ont « été transportées vers le centre hospitalier de Bastia », a précisé le préfet dans le communiqué. « Indemne, mais en état de choc », la troisième personne a aussi été transporté d’urgence à l’hôpital de Bastia pour être prise en charge. D’après des sources proches de la préfecture, les passagers à bord de l’aéronef sont tous Britanniques dont deux femmes cinquantenaires et un homme âgé de la soixantaine.

Des brûlures graves

Une des deux femmes a été plus gravement blessée. Elle est brûlée aux bras, au thorax, au cuir chevelu et aux jambes au troisième degré d’après des sources sur place. Elle a été évacuée par hélicoptère vers l’hôpital alors que la deuxième femme qui a été brûlée au deuxième degré au thorax, au dos, au visage et aux bras a été évacuée par ambulance. D’après les sources sécuritaires, l’aéronef était en feu avant que les soldats du feu ne viennent sur le lieu de l’accident avant de l’éteindre.