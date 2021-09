L’arrivée de Cristiano Ronaldo à Manchester United est la grande surprise de la fin de ce mercato. Sa venue ne semble pas du goût de tout le monde. C’est le cas d’un célèbre entraîneur qui n’a pas caché son mécontentement à l’arrivée de la star à Manchester United.

Jürgen Klopp, entraîneur de Liverpool s’est en effet exprimé sur le sujet. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’est pas du tout content de voir Cristiano Ronaldo à Manchester. Pour rappel, le portugais a inscrit un doublé lors de son premier match avec Manchester United signant ainsi un retour fracassant dans le club.

« Suis-je heureux qu’il soit à United ? Non, je ne peux pas dire ça. J’ai été surpris, non pas à propos de United, de son arrivée là-bas à la fin du mercato, mais lorsque j’ai entendu pour la première fois les rumeurs selon lesquelles il voulait quitter la Juventus. Je n’en avais aucune idée. Je ne suis pas dans le cercle de la Juventus quand les gens m’informent de temps en temps de ce qui s’y passe, donc j’ai été surpris à ce sujet. Il allait à City et j’ai pensé “oh, ça pourrait être amusant pour United” et puis, évidemment, United est intervenu et l’a fait. Tout va bien. C’est un monde libre et ils peuvent faire ce qu’ils veulent » a lâché Jürgen Klopp.