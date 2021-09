CR7 est de retour à Manchester United. La star du football a offert un spectacle fantastique à ses fans avec un doublé pour son premier match face à Newcastle United (4-1). Il a pu inscrire un doublé, marquant ainsi son retour triomphal dans le club.

«Mon retour à Old Trafford n’a été qu’un bref rappel de la raison pour laquelle ce stade est connu comme le théâtre des rêves. Pour moi, il a toujours été un lieu magique où l’on peut réaliser tout ce que l’on veut. Avec tous mes coéquipiers et avec le soutien incroyable que nous recevons toujours des tribunes, nous affrontons la route qui s’ouvre devant nous avec confiance et optimisme, car nous finirons par fêter ça tous ensemble. Je suis fier d’être de retour à Man. United et de jouer en Premier League une fois de plus, mais surtout, heureux d’aider l’équipe» a déclaré Cristiano Ronaldo sur Instagram. Le footballeur a récemment été considéré comme le meilleur joueur de tous les temps selon une étude.