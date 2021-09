Depuis quelques semaines, à Manchester United, on ne parle que du retour de l’enfant prodigue Cristiano Ronaldo. Un retour donc en fanfare et accueilli joyeusement par les fans. Mais depuis son retour, hormis le terrain, la star portugaise n’est pas totalement à son aise. Et pour cause, il regrette même les moments où il pouvait dormir tranquille.

Ni une, ni deux Cristiano Ronaldo a pris le taureau par les cornes et a décidé de régler son problème. Puisque dans son manoir de 7 millions d’euros, il n’arrive pas à dormir, il suffit donc de déménager. L’information a été relayée par le site anglais The Sun qui cite un proche : « bien que la propriété soit magnifique et qu’elle soit nichée dans des champs vallonnés et des bois, elle était également proche de moutons qui sont très bruyants tôt le matin… Il y avait un sentier public à travers la terre ferme et la route à l’avant donnait une vue à l’intérieur de ses portes. Ronaldo est un vrai pro qui place beaucoup de choses au repos et à la récupération après les matchs, il a donc été décidé qu’il était préférable que lui et sa famille déménagent.».

Une semaine après son installation, Cristiano Ronaldo prend donc la poudre d’escampette pour enfin pouvoir se reposer comme il faut. Ce n’est pas la première fois qu’il doit changer de lieu de résidence. À Turin, il avait également fui des chèvres un peu trop bruyantes. Une expérience donc répétée pour la star qui ne lésine pas sur les moyens pour son bien-être.