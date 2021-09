Le professeur Didier Raoult a une fois encore fait parler de lui dans les médias. En effet alors qu’il était en train d’être interviewé en duplex par le journaliste Olivier Gerbi, le scientifique français s’est emporté suite à une question de l’homme des médias et a mis fin à l’entretien. La situation était devenue assez tendue quand il a été demandé au désormais ancien directeur de l’IHU Méditerranée Infection de réagir aux déclarations de l’actuel pensionnaire de l’Elysée.

Il accuse Olivier Gerbi de “jeter de l’huile sur le feu”

Tout en reconnaissant que l’ancien homme fort de l’IHU Méditerranée Infection était une valeur dans son secteur, Emmanuel Macron déplorait en effet ses prises de position dans les médias qui seraient peut-être à l’origine du rejet de la vaccination. Mais l’évocation de ce sujet aurait été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase au cours de cet exercice médiatique. «Monsieur, vous êtes tordu !», a lancé le sexagénaire dès que le journaliste a abordé ce sujet.

«Le Président a commencé par dire qu’il avait de l’estime pour mon travail scientifique. Qu’il avait de l’estime pour mon travail. Et là, vous êtes tordu.», a-t-il poursuivi par la suite. «C’est-à-dire que vous faites comme d’habitude et on va s’arrêter tout de suite. Comme d’habitude, les journalistes, vous tirez le petit bout qui vous intéresse pour essayer de jeter de l’huile sur le feu», a ajouté le professeur Didier Raoult.

“Je parle pas avec les dingues”

L’insistance du journaliste pour savoir s’il est pour ou contre la vaccination a conduit le scientifique à mettre véritablement fin à l’entretien. Rappelons que ce n’est pas la première fois qu’il s’est montré aussi agressif verbalement envers un journaliste. « Je parle pas avec les dingues », avait déclaré alors qu’il intervenait sur le plateau de « Touche pas à mon poste » de Cyril Hanouna le lundi 30 août dernier.