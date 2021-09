Le régulateur irlandais de la protection des données a infligé ce jeudi une amende record de 266 millions de dollars à WhatsApp après que le régulateur de l’UE ait fait pression sur l’Irlande pour qu’elle augmente la sanction pour les atteintes de l’entreprise à la vie privée. WhatsApp a déclaré que l’amende était « totalement disproportionnée » et qu’elle ferait appel. Le militant autrichien pour la protection de la vie privée, Max Schrems, qui s’est attaqué à Facebook dans plusieurs affaires de confidentialité, a déclaré que l’amende initiale était de 50 millions d’euros.

Le commissaire irlandais à la protection des données (DPC), principal régulateur de la confidentialité des données pour Facebook au sein de l’Union européenne, a déclaré que les problèmes sont liés à la conformité de WhatsApp en 2018 avec les règles de l’UE en matière de transparence des données. « Cela inclut les informations fournies aux personnes concernées sur le traitement des informations entre WhatsApp et d’autres sociétés Facebook », a déclaré le régulateur irlandais dans un communiqué.

“Nous ne sommes pas d’accord avec la décision”

Un porte-parole de WhatsApp a déclaré dans un communiqué que les problèmes en question étaient liés aux politiques en place en 2018 et que la société avait fourni des informations complètes. « Nous ne sommes pas d’accord avec la décision d’aujourd’hui concernant la transparence que nous avons offerte aux gens en 2018 et les sanctions sont tout à fait disproportionnées », a déclaré le porte-parole.

L’organisme de surveillance de la vie privée de l’UE, le comité européen de la protection des données, a déclaré qu’il avait donné plusieurs indications à l’agence irlandaise en juillet pour répondre aux critiques de ses pairs pour avoir pris trop de temps à trancher dans des cas impliquant des géants de la technologie et pour ne pas les avoir suffisamment sanctionnés pour toute violation. Il a déclaré qu’une amende à WhatsApp devrait tenir compte du chiffre d’affaires de Facebook et que l’entreprise devrait disposer de trois mois au lieu de six mois pour se conformer.