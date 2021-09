Le chef de l’Etat français Emmanuel Macron a l’intention de débarrasser les habitants de la ville de Marseille, du trafic de la drogue. Au cours d’un déplacement réalisé ce mercredi 1er septembre 2021, dans cette ville du sud de la France, le locataire de l’Elysée a estimé qu’il s’agit là d’un cancer qui ronge cette dernière.

« On va continuer et aller jusqu’au bout »

« Il y a un cancer qui ronge la ville, comme d’autres villes. Ce n’est pas propre uniquement à Marseille, mais ça se concentre dans certains quartiers : c’est la drogue. Vous savez que nous avons lancé une stratégie nationale. Elle commence à se déployer » a-t-il déclaré. S’exprimant notamment devant les forces de l’ordre et les collaborateurs du maire, Emmanuel Macron a félicité ces deniers tout en mettant l’accent sur le fait que la lutte contre le trafic de drogue sera menée sur le plan national comme international. « On a des résultats, ils sont croissants. Et je veux vous féliciter de ces résultats, c’est le fruit de votre travail. Mais on va continuer et aller jusqu’au bout en vous donnant les moyens en créant l’irréversibilité de certaines fermetures de points de ville et en démantelant les réseaux les plus installés au national et à l’international. Cette action nous continuerons de la mener dans les prochains mois de manière déterminée ».

Notons que ces propos du président français interviennent après que son ministre de l’intérieur Gérald Darmanin ait annoncé « importante opération anti-drogue ». Ce dernier avait en effet réagi à un reportage de l’émission télévisée Quotidien, dans lequel des jeunes faisaient la loi dans un quartier de la cité phocéenne. « Aucune zone de non-droit sur le territoire de la République, à Marseille comme ailleurs » avait laissé voir le ministre sur Twitter.