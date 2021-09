Le virus d’Ebola peut rester silencieux dans l’organisme de l’homme pendant au moins cinq ans. C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’une enquête qui a été réalisée par trois laboratoires que sont : le Centre de recherche et de formation en infectiologie de Guinée (Cerfig) en partenariat avec l’Institut de recherche pour le développement français (IRD) ; le laboratoire du Projet des fièvres hémorragiques de Guinée et l’Institut Pasteur de Dakar au Sénégal.

“Produire une nouvelle épidémie”

« Ce que montre notre étude, c’est que le virus peut hiberner dans le corps humain pendant au moins cinq années, puis se réveiller et produire une nouvelle épidémie. », a notamment déclaré Alpha Keita, microbiologiste à l’université de Montpellier-TransVIHMI et directeur adjoint du Cerfig à la faveur d’une confidence qu’il a faite à un média français. Le scientifique a profité de cette occasion pour attirer l’attention des uns et des autres sur le caractère assez mortel de cette maladie.

Une inquiétude pour l’Afrique de l’Ouest

Il indique que le phénomène de l’hibernation s’enregistre chez d’anciens porteurs du virus et qui ne présentent parfois aucun symptôme de la maladie. Selon le microbiologiste, il est de raisons de s’inquiéter pour ce phénomène. « Ce phénomène de résurgence à partir d’anciens malades d’Ebola, parfois asymptomatiques, est imprévisible. Or, il existe plus d’une dizaine de milliers de ces ‘survivants’ rien qu’en Afrique de l’Ouest », a fait remarquer Alpha Keita.