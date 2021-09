L’amour du Paris Saint-Germain n’est pas unanime chez les supporters français. C’est ce qu’a affirmé l’ancien joueur de la sélection française Youri Djorkaeff lors d’un entretien accordé au journal espagnol El Pais. Il a estimé que jouer pour le PSG, c’est se battre contre le reste de la France.

« L’Espagne est partagée entre Madrid et Barcelone »

Pour lui, les stars parisiennes en ligue 1 font face à beaucoup d’adversité. « Quand tu joues au PSG, tu te bats contre le reste de la France. Les gens détestent le PSG. L’Espagne est partagée entre Madrid et Barcelone. En France, il y a des gens qui aiment Marseille. Mais ceux qui ne sont pas Marseillais ne le détestent pas, ils s’en moquent. Idem pour Lyon. Mais avec le PSG, non. Et c’est unique » a déclaré l’ancien joueur du club de la capitale 1995/1996. Cependant, Youri Djourkaeff pense que l’arrivée de Lionel Messi pourrait changer les choses.

Cela, à cause de la sympathie que le joueur argentin dégage, puisque nombreux sont ceux qui aiment le voir jouer sur le terrain. « Mbappé, Neymar ou Marquinhos étaient déjà là, mais Leo est numéro un mondial. Ça peut peut-être changer les choses, je ne sais pas. En tout cas, je n’ai jamais entendu personne dire du mal de Messi. C’est un joueur que tout le monde aime voir jouer ».