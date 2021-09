Le candidat présumé à la présidentielle française de 2022, Éric Zemmour et l’ex-députée RN du Vaucluse, Marion Maréchal-le Pen seront reçus en tête à tête par Viktor Orban lors du sommet de la démographie à Budapest. S’exprimant en marge de ce sommet sur le polémiste, la nièce de Marine Le Pen a estimé que Zemmour est « un homme intéressant pour le débat public » à voir sa manière d’aborder les sujets.

Pour l’ex-député, le journaliste éditorialiste « va forcer le débat présidentiel à se faire sur les sujets comme l’identité, la gestion de l’immigration, sur les sujets culturelles ». Et de ce point de vue, elle pense que le débat sera plus intéressant puisqu’il ne s’accentuera plus iniquement autour du Covid-19 qui retient actuellement toutes les attentions. Éric Zemmour « a bousculé tout le monde » par sa manière d’aborder les sujets selon Marion Maréchal.

La réalité politique

Interrogé sur le second tour de la présidentielle, Marion Maréchal-le Pen pense que rien n’est encore joué pour sa tante, alors qu’elle refusait de prendre position pour qui que ce soit. En conférence de presse la présidente du Rassemblement national a répliqué à son ancienne collaboratrice affirmant que « son éloignement du terrain politique lui fait penser que l’agitation médiatique correspond à la réalité politique ». Selon Marine Le Pen, une élection se gagne et c’est pour ça qu’elle est en campagne.