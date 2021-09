Au fur et à mesure que sa candidature se précise, les opposants d’Eric Zemmour semblent s’organiser pour le contrer. Devenu célèbre sur les plateaux télé, le polémiste est devenu l’égérie de la nouvelle extrême droite française. Mais selon un député, sa position n’est pas adaptée à un futur candidat. Et pour cause, M. Zemmour continue malgré tout ses sorties télévisées, sans qu’elles ne soient décomptées dans son futur temps de parole.

Eric Zemmour n’a même pas encore officiellement annoncé sa candidature que la gauche s’organise déjà. Pour le député écologiste Matthieu Orphelin, il devrait arrêter le plus rapidement possible d’intervenir à la télévision. « J’ai choisi d’écrire au CSA et à CNEWS pour demander que cessent au plus vite les chroniques de Zemmour, pas sur les idées qu’il défend mais sur deux points précis. D’abord, ses interventions ne sont pas conformes aux règles actuelles du CSA… Le règlement prévoit qu’une personne, présumée candidate, comme cela est arrivé à Nicolas Sarkozy, ne peut continuer à s’exprimer pour diffuser les idées de sa campagne sans voir son temps de parole décompté. Cela pose de sérieux problèmes démocratiques liés au principe d’équité des candidats, de pluralisme politique et de financement des campagnes électorales.» a affirmé le député au site l’Express.

Il a insisté sur le fait que les interventions du polémiste contiennent des arguments de campagne, et qu’à ce titre, il faudrait mettre fin à cela. En outre, il compare ses sorties à des mini-meetings politiques financé par de l’argent privé sans que cela ne soit retenu dans les comptes de campagne.