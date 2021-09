A quelques jours de la sortie de son nouvel ouvrage, La France n’a pas dit son dernier mot, à paraitre à la mi-septembre prochaine, le polémiste français Éric Zemmour continue de faire parler de lui. En effet, dans les premiers extraits publiés hier jeudi 09 septembre 2021 par le Figaro Magazine, l’essayiste ne manque pas de s’en prendre au président français, Emmanuel Macron, qu’il compare à son prédécesseur François Hollande.

« Il me dit ‘Minorité de racailles’ »

« Longtemps, j’ai pensé que Macron était un Sarkozy en moins vulgaire », écrit Éric Zemmour avant d’ajouter : « Pour la première fois, je comprends qu’il n’est qu’un Hollande en mieux vêtu ». Il est par ailleurs revenu sur son échange téléphonique avec le locataire de l’Elysée suite à son agression en pleine rue, l’année dernière à Paris. « Chacun avance ses arguments sans laisser à son interlocuteur le temps de reprendre son souffle », se rappelle-t-il encore, écrivant : « Il me dit: ‘République’, je lui dis ‘France’. Il me dit ‘Minorité de racailles’, je lui dis: ‘Soutenue par une majorité, qu’elle aide à vivre et qu’elle soumet par son alliance avec la loi de l’islam’ ».

Pour rappel, d’autres extraits du nouvel ouvrage d’Éric Zemmour, dévoilés toujours par le même média, ont montré ce dernier s’attaquer aux musulmans présents en France, particulièrement dans le département de la Seine-Saint-Denis. Il a donc qualifié cette dernière d’« enclave étrangère » sujette à « une colonisation religieuse ».