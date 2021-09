Le polémiste Eric Zemmour devenu célèbre à cause de ses prises de position anti-immigration et proche des milieux d’extrême-droite s’est exprimé ce samedi sur la télévision française France 2. Il est revenu sur la principale information qui fait le tour de la toile depuis quelques semaines : sa candidature à la présidentielle prochaine. Une candidature qui effraie plus d’un, y compris le parti de Marine Le Pen selon certains analystes.

Sera ou sera pas candidat ? Eric Zemmour a tenté d’apporter une réponse à cette question, à sa manière. « Je n’ai pas peur (d’être candidat). Simplement je veux choisir mon moment » a laissé entendre Eric Zemmour qui n’a pas caché son envie de se présenter aux élections. « Pour l’instant je ne suis pas candidat, (…) quand je déciderai d’être candidat je viendrai et je dirai “je suis candidat” … Je réfléchis… j’ai envie parce que je pense que la France est dans un état absolument lamentable, que la France que j’aime, que j’ai aimée, est en train de disparaitre, et je n’ai pas du tout envie de cela… Si j’y vais, ce n’est pas un chien dans un jeu de quille que je veux être. C’est imposer mes thèmes. Je pense que la présidentielle se joue autour d’une idée, d’une question, et qu’il faut imposer sa question et avoir la réponse »

Concernant la candidate Marine Le Pen dont on le jugeait proche, il est catégorique : « elle ne gagnera jamais… Voter Marine Le Pen, c’est voter Emmanuel Macron ». Il a rappelé le débat totalement raté par la candidate lors de la précédente présidentielle et pense qu’elle n’a pas beaucoup évolué depuis.