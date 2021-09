Après son intervention lors de la première journée d’un sommet sur la démographie organisée en Hongrie, Marion Maréchal s’était exprimée sur le candidat potentiel à la présidentielle de 2022, Éric Zemmour. Selon la nièce de Marine Le Pen, le polémiste est « un homme intéressant pour le débat public, par sa manière d’aborder les sujets ». Ce vendredi 24 septembre, le journaliste a répliqué à l’ex-député la qualifiant à son tour de « fille ouverte, curieuse et intelligente ».

« Je l’aime beaucoup, c’est une fille ouverte, curieuse et intelligente qui n’est pas sectaire du tout. On a de très bonnes relations depuis très longtemps, c’est un plaisir de discuter avec elle. C’est une fille qui cherche toujours à comprendre et ça fait plaisir », a réagi Zemmour. Dans sa déclaration jeudi, Marion Maréchal avait refusé d’afficher sa position concernant qui elle soutiendrait après une candidature de Zemmour face à sa tante. « Dire est-ce que je vais soutenir Eric Zemmour, est-ce que je vais soutenir Marine Le Pen, cela ne va pas être le propos aujourd’hui (…) car je reste en dehors du jeu », a-t-elle souligné.

Le deuxième tour n’est pas joué

« La situation est un petit peu délicat pour moi, je partage beaucoup de points de vue des deux », a-t-elle expliqué, soulignant qu’elle « ne voulait pas nuire à la campagne de Marine Le Pen ». Dans le même temps elle a indiqué qu’elle ne s’aventurerait « pas à dire que le scénario du deuxième tour est joué », bien que tous les sondages prédisent un deuxième tour entre Le Pen et Macron.

Le Pen réplique

« Marion, qui s’est éloignée de la vie politique, n’a peut-être plus les capteurs nécessaires. Cet éloignement lui fait penser que l’agitation médiatique correspond à la réalité politique, je ne le crois pas » a régi la présidente du RN en marge d’un déplacement à Hayange affirmant qu’une élection se gagne.