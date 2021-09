La frénésie des voyages dans l’espace a gagné les milliardaires américains depuis quelques années avec la concrétisation, ces dernières semaines, des voyages touristiques dans l’espace. La dernière en date est celle de SpaceX, la plus longue, avec des touristes qui ont passé trois jours dans l’espace, la première mission orbitale de l’histoire sans astronaute professionnel.

Les icônes de «ce nouveau plaisir de riche» sont Richard Branson qui possède Virgin Galactic (premier milliardaire à se rendre dans l’espace), Jeff Bezos, fondateur d’Amazon et de Blue Origin (société grâce à laquelle il a volé dans l’espace) et bien évidemment Elon Musk avec sa société SpaceX. Mais un autre milliardaire ne voit pas d’un bon oeil, cette nouvelle lubie qui prend les plus riches. Lors d’une interview, Bill Gates, fondateur de Microsoft a tacle ses collègues milliardaires qui n’ont d’yeux que pour l’espace.

« L’espace ? Nous avons beaucoup à faire ici sur Terre »

« Je ne sais pas – je suis devenu obsédé par des choses comme le paludisme et le VIH et je me débarrasse de ces maladies, et j’ennuie probablement les gens lors de cocktails parlant de maladies… Espace ? Nous avons beaucoup à faire ici sur Terre. » a lâché le milliardaire qui s’investit depuis quelques années dans la santé suscitant de nombreuses critiques pour son approche et ses véritables motivations selon ses détracteurs. Le milliardaire s’est exprimé lors de l’émission « The Late Late Show with James Corden ». Les voyages dans l’espace ont été évalués à plusieurs milliards de dollars de dépense.