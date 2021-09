L’affaire relative au trafic de passeport diplomatique continue d’occuper l’actualité au Sénégal. Ce dimanche 19 septembre, le président du groupe parlementaire de la majorité Benno Bokk Yakaar (Bby) s’est exprimé sur l’affaire et a profité de l’occasion pour donner la procédure que doit suivre la justice sénégalaise pour mettre la main sur les élus mis en cause.

“On n’est pas dans un cas de flagrant délit”

Sur le plateau du Jury du dimanche sur Iradio, Aymérou Gingue a expliqué qu’il ne s’agit pas d’un cas de flagrant délit dans le cas d’espèce. « On n’est pas dans un cas de flagrant délit. Il y a une personne centrale qui a été arrêtée et au cours de l’enquête on a trouvé chez lui des documents qui semblent appartenir à des députés », a expliqué le l’élu sénégalais. L’immunité du député ne peut donc être enlevée qu’après une procédure assez particulière qui prendra du temps.

“Il n’y a pas de lenteur dans l’affaire ”

« Il n’y a pas de lenteur dans l’affaire des trafics de passeports. Nous ne pouvons pas accélérer les dates parce qu’il faut respecter la procédure. Il y a une enquête de police et laissons les choses se poursuivre », a poursuivi le président du groupe parlementaire de la majorité Benno Bokk Yakaar (Bby). Rappelons que deux députés sont impliqués dans l’affaire relative au trafic de faux passeports diplomatiques. Il s’agit de El Hadji Mamadou Sall et Boubacar Biaye.