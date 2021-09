L’affaire relative au trafic de passeport diplomatique continue de défrayer la chronique au Sénégal. En effet, selon les dernières informations rapportées sur cette actualité au pays de Léopold Sédar Senghor, les députés mis en cause auraient contracté au total près de 15 mariages avec des femmes pour pouvoir leur fournir un passeport diplomatique.

A en croire les médias, pour faciliter la tâche au cerveau de la bande qui est El Hadji Diadji Condé, les députés Mamadou Sall et Boubacar Biaye, ainsi que Sadio Dansokho se sont unis à plusieurs femmes. L’enquête a révélé que 14 certificats de mariages portant le nom des députés mis en cause ont été identifiés. 9 autorisations parentales, 7 relevés de comptes bancaires, 19 extraits de naissance et 13 relevés authentiques de leurs indemnités parlementaires ont été retrouvés chez le cerveau de la bande.

Près de 5 millions pour les différents documents

Le mis en cause n’aurait d’ailleurs pas caché son affinité avec les élus sénégalais. Il confiait notamment que ces hommes politiques avaient après chaque opération leurs commissions. Selon les confidences qui ont été faites par le principal mis en cause, chaque cliente payait près de 5 millions pour avoir les différents documents. Rappelons que le principal mis en cause a été mis aux arrêts alors qu’il était sous le coup des plaintes à la Dic.