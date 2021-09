A l’instar de plusieurs autres dirigeants, le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l’Union africaine, Félix Tshisekedi a pris la parole à l’occasion de la 76e session de l’assemblée des Nations unies qui se tient à New York. Dans sa prise de parole, le président Tshisekedi a fait le point de la situation en Afrique. Le président a abordé les situations économique, sanitaire et sécuritaire sur le continent. Face à l’extrême pauvreté sur le continent en réponse à laquelle plusieurs grandes puissances apportent de l’aide au développement, Tshisekedi pense que l’Afrique n’a pas besoin de ça face aux urgences actuelles.

« L’Afrique n’a pas besoin d’aumône, elle se bat pour conquérir des espaces de liberté et d’action dans un monde toujours en compétition, afin de se forger un destin meilleur et d’apporter davantage sa contribution au progrès général de l’humanité», a affirmé le président. Pour le président en exercice de l’UA, l’Afrique a désormais besoin « des partenariats constructifs et gagnant-gagnants, pour mettre en valeur ses fabuleuses richesses naturelles, se doter d’infrastructures de développement et améliorer les conditions de vie de ses populations ».

Des institutions politiques fortes et stables

Et pour parvenir à cette fin, l’Afrique a également besoin de la stabilité au niveau de ses institutions politiques. « L’atteinte de ces objectifs exige des institutions politiques fortes et stables, les politiques publiques adéquates, la bonne gouvernance et l’intégration régionale », a affirméTshisekedi ajoutant que « ni les capacités ni les ressources naturelles ne font défaut pour ce faire ».