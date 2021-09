A Marseille en France, trois policiers ont été condamnés à des peines d’emprisonnement ce mardi 14 septembre. Ces fonctionnaires de police s’étaient en effet introduits nuitamment dans un immeuble qui est supposé servir de nourrice pour un réseau de revente de stupéfiants. L’objectif n’était pas le démantèlement du réseau mais plutôt de voler de l’argent. Les faits incriminés remontent en effet en février 2017.

Des peines à domicile

Selon la décision rendue ce mardi 14 septembre par la présidente du tribunal correctionnel de Marseille Cécile Pendariès, les trois mis en cause ont été condamnés à des peines d’emprisonnement diverses. Ils purgeront tout de même leurs peines à domicile sous le régime du bracelet électronique. L’un des mis en cause qui est un gardien de paix a écopé de deux ans de prison dont un an avec sursis.

Le second qui est un brigadier de police a pour sa part écopé de dix-huit mois de prison dont huit mois avec sursis. Le troisième qui venait de faire son entrée dans la corporation en tant que gardien de la paix est un adjoint de sécurité. Il a été condamné à un an de prison dont six mois avec sursis.

Des aveux…

Selon les informations rapportées sur ce dossier, l’un des trois mis en cause était vite passé aux aveux alors que les autres ont servi un montage à l’Inspection Générale de la Police Nationale. Ils sont par la suite passés aux aveux lors des auditions. «On était là pour ramasser les merdes des autres flics, on ne pouvait pas avancer, pas changer de service, pas faire de stage», a lancé l’un des mis en cause.