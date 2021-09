Dans moins d’un siècle, la planète Terre pourrait être invivable pour les Humains. C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’un article qui a été publié par des chercheurs dans la revue Global Change Biology. Pour ces scientifiques, l’activité humaine crée des impacts néfastes sur l’Environnement et les atouts dont bénéficie l’homme aujourd’hui pourraient laisser place à un véritable calvaire pour la prochaine génération. Ces scientifiques martèlent notamment que d’ici 2100 plusieurs villes de la France pourraient se retrouver sous l’eau.

Avant l’alerte que donnent ces scientifiques, plusieurs d’autres études ont annoncé des catastrophes pour 2100 et sont encore allés plus loin en faisant un bond de plusieurs siècles en avant. Il s’agit par exemple de chercheurs travaillant pour l’Université de Leeds, l’Université de Sheffield, l’Université de Montréal ou encore de l’Université d’Oxford. Selon les résultats de ces recherches, en l’an 2500 la planète Terre pourrait devenir un monde où l’Homme n’aura plus sa place.

Des cultures impossibles…

Ils font remarquer dans l’étude que si les activités humaines restaient à leurs niveaux actuels, les zones tropicales ne pourront plus être habitées. Les scientifiques ont donné l’exemple de l’Amazone qui va s’assécher considérablement conduisant à la disparition de toutes les forêts qui l’entourent. Plusieurs cultures ne seront plus possibles dans certaines de la Terre. Par exemple, aux Etats-Unis et plus précisément dans le midwest, la culture du maïs ne sera plus possible.