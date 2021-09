Le professeur Didier Raoult restera encore un an à la tête de l’IHU Méditerranée-Infection. C’est du moins l’une des informations qu’il convient de retenir d’une publication du média « La Province ». La décision aurait été prise, lors d’une réunion qui a eu lieu à l’université Aix-Marseille entre les six membres fondateurs de l’IHU Méditerranée-Infection. On retient que malgré sa retraite qui est intervenue il y a quelques semaines, le professeur « chloroquine » gardera son poste jusqu’en septembre 2022 où son successeur prendra service.

A en croire une porte-parole de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM), l’objectif de la rencontre n’était pas prioritairement de « décider du maintien ou non de Didier Raoult à la tête de l’IHU ». Selon un communiqué commun des membres fondateurs de l’Institut hospitalo-universitaire (IHU), un appel d’offre international sera lancé pour le remplacement du scientifique français.

A la retraite le 31 août

« Une commission de recrutement sera créée à cet effet et un appel d’offres international sera lancé », mentionne le document. Rappelons que le professeur Didier Raoult avait officiellement été admis à faire valoir ses droits à la retraite le 31 août dernier. Il avait exprimé le souhait de poursuivre son travail à la tête de l’IHU Méditerranée-Infection.