L’arrivée de l’actuel locataire de l’Elysée dans la deuxième ville française n’est pas passée inaperçue dans l’après-midi de ce mercredi 1er septembre 2021. En effet, Emmanuel Macron a été accueilli par des manifestants visiblement très peu contents de leur président. Selon les informations rapportées par BFMTV, en plus du retentissant slogan : « Macron démission », les manifestants ont hué le président français.

Le but du séjour du président français à Marseille qui durera près de 72 heures est la présentation d’un plan destiné à répondre aux urgences sociales éducatives, économiques et sécuritaires de la ville. Selon certains, il s’agit là du plus long séjour que le président français consacre à une seule ville depuis son arrivée à l’Elysée. Pour la circonstance, près de dix ministres accompagnent en effet le président français. Il devrait annoncer le déblocage d’importants moyens financiers pour les écoles, les transports et la rénovation urbaine.

“Vous tuez la France”

Notons tout de même que ce n’est pas pour la première fois que l’arrivée des autorités françaises suscite autant de réactions dans une ville. Il y a quelques semaines, c’est le locataire du Matignon qui a été pris à partie par une femme alors qu’il était en t déplacement dans le département de l’Aude. « Vous tuez la France et les commerçants, mais aussi tous les artisans qui sont en train de mourir… Voilà ce que vous faîtes ! Et en plus, vous paradez là ! », avait déclaré la passante.