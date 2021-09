L’actuel locataire de l’Elysée a profité de l’occasion du séminaire de rentrée du gouvernement pour faire quelques mises au point à l’endroit de ses ministres. Emmanuel Macron a notamment appelé ses collaborateurs à plus d’unité surtout par ces temps de crise sanitaire et économique. « Je demande de la cohésion et de l’unité. Il faut se dégager de ce qui peut nous faire perdre du temps. Pas de faux débats, pas de fausses polémiques », a notamment martelé le président français au cours de la séance selon les informations rapportées par le quotidien francilien.

“C’est insupportable”

« Les joutes entre ministres étalées dans les médias, c’est insupportable, parce que ça peut donner l’impression que l’on s’occupe d’autre chose que redresser le pays alors que c’est tout le contraire. Je ne veux pas que les Français aient cette impression, parce que c’est faux », a martelé l’occupant de l’Elysée à quelques mois du prochain scrutin présidentiel.

Passe d’arme entre Darmanin et Duppond-Moretti

Ces mots d’Emmanuel Macron interviennent en effet après la série de mésentente enregistrée entre plusieurs ministres au cours de ces dernières semaines. Ce qui aura le plus retenu l’attention il y a quelques mois est la vive passe d’armes qu’il y a eu entre les ministres Eric Dupond-Moretti et Gérald Darmanin avant un Conseil des ministres quelques jours après les régionales de juin.

