Le polémiste français Éric Zemmour semble davantage confirmer les rumeurs d’une candidature à la présidentielle française de mai 2022. En effet, l’écrivain a annoncé hier mercredi 1er septembre 2021, sur Twitter, sa décision de ne plus tenir sa chronique hebdomadaire, le temps qu’il rencontre ses lecteurs pour faire la promotion de son nouveau livre, La France n’a pas dit son dernier mot.

« Je ne pourrai plus assurer ma chronique de fin de semaine »

Le chroniqueur de CNews a donc l’intention d’échanger avec ses lecteurs, les Français, faisant croire qu’il va voir son futur électorat. « La France est à la croisée des chemins, mais elle n’a pas dit son dernier mot. Je pars à la rencontre des Français pour leur présenter mon nouveau livre », a-t-il laissé voir sur Twitter, ajoutant que : « dans le cadre de ces échanges avec les Français, je ne pourrai plus assurer ma chronique de fin de semaine dans Le Figaro ». Après que les médias aient joint Alexis Brézet, directeur des rédactions du magazine Le Figaro, ce dernier a confirmé les informations d’Éric Zemmour, tout en soulignant que ce dernier n’honorera plus aussi une autre chronique dans Le Figaro Magazine.

Notons qu’Alexis Brézet avait informé le personnel du Figaro, qu’Éric Zemmour devrait quitter le Figaro s’il venait à être candidat à la présidentielle. Le directeur des rédactions du magazine Le Figaro a cependant estimé qu’ : « On n’en est pas encore là ». En effet, il a ajouté qu’après la promotion de son livre, soit Éric Zemmour « annonce qu’il n’y va pas et il revient au journal, soit il annonce qu’il y va et le congé a vocation à se prolonger ».

La France est à la croisée des chemins, mais elle n'a pas dit son dernier mot. Je pars à la rencontre des Français pour leur présenter mon nouveau livre.#CroiséeDesChemins — Eric Zemmour (@ZemmourEric) September 1, 2021