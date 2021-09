Quelques jours après avoir fait la Une des journaux pour son transfert à Crystal Palace pour un montant de plus de 17 millions d’euros, le joueur Odsonne Édouard revient à nouveau au cœur des médias. Mais cette fois-ci, l’ancien du Celtic FC est accusé de n’avoir pas honoré une décision de justice qui a été rendue à son encontre. En effet, selon la publication de La Dépêche, les faits remontent en 2017 où le sportif était à Toulouse FC.

4 mois de prison avec sursis

L’attaquant est reconnu coupable d’avoir tiré sur un passant avec un fusil à billes de type airsoft. La victime aurait ainsi gardé des séquelles de cette situation. Il est devenu sourd d’une oreille et a des pertes d’équilibre. L’attaquant avait écopé de 4 mois de prison avec sursis et 6.000 euros d’amende lors d’une première condamnation en correctionnelle. Quelques semaines plus tard, la sentence a été confirmée en appel.

24.000 euros à la victime

La Dépêche indique par la suite que Odsonne Édouard a une fois encore été condamné en avril dernier à verser à la victime 24.000 euros suite à certaines expertises médicales qui ont été réalisées. L’attaquant n’aurait tout de même pas fait signe de vie depuis cette nouvelle décision. « L’ancienne direction du club ne m’a jamais contacté pour s’excuser ou me soutenir, j’espère que Monsieur Comolli (le président, ndlr) sera plus humain », a confié la victime. Pour la victime entend se rabattre sur un fonds de solidarité public pour être indemnisé.