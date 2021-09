L’ancien premier ministre devenu chroniqueur veut-il se lancer dans les pas d’Eric Zemmour ? Pour rappel, ce dernier qui a désormais des ambitions présidentielles s’était fait connaître à travers ses saillies télévisées. Pour son retour en France, Manuel Valls a décidé de s’inviter dans le salon des français. Quoi de plus facile donc que de lancer une première petite polémique.

«Il y a un échec collectif, et cela veut dire qu’à Marseille, il faut tout reprendre à zéro. Ce qu’on appelle les banlieues, en Ile-de-France, sont au coeur de la ville, marquées par la pauvreté, les inégalités, la violence et l’insécurité. C’est à dire que, là bas, il faut tout raser. Il faut tout reconstruire, il faut repeupler autrement ces quartiers. Mais ça demande une volonté, une grande puissance de l’État et un coopération avec les élus qui ont une grande responsabilité» a entre autres affirmé M. Valls sur RMC.

Le président de la République française s’est chargé de lui apporter la réplique. Pour Emmanuel Macron, la solution ne saurait être la même pour toutes les cités, même s’il reconnaît un certain engagement de Manuel Valls. «Il a une vision des choses, je pense qu’il a raison dans certaines cités, mais il y a des cités pour lesquelles la réponse doit être différente…de toute façon, même quand vous rasez une cité, il faut reloger les gens» a affirmé le président Macron.