Le polémiste Éric Zemmour fait encore la une de la presse française, suite à des propos qui visent l’Islam. En effet, alors que son nouvel ouvrage, La France n’a pas dit son dernier mot, dont la parution est attendue pour la mi-septembre prochaine, de premiers extraits ont été dévoilés, ce jeudi 9 septembre 2021, par le journal français le Figaro Magazine.

« La plupart des cafés sont réservés aux hommes »

Sur ceux-ci, Éric Zemmour s’attaque au département de la Seine-Saint-Denis. « La Seine-Saint-Denis est l’emblème de ce grand remplacement qui n’existe pas » peut-on notamment lire dans les premiers extraits de La France n’a pas dit son dernier mot, avec le polémiste qui ajoute que ce département est une « enclave étrangère » sujette à une « colonisation religieuse ». Pour lui, « la plupart des cafés sont réservés aux hommes par une loi non écrite mais appliquée avec rigueur, les femmes voilées, de plus en plus nombreuses ». Le polémiste va encore plus loin en estimant que « ces enclaves étrangères vivent sous le règne d’Allah et des caïds de la drogue qui assurent l’ordre et la vie de tous les jours ».

Il a été relaxé en appel dans un procès pour injure et provocation à la haine

Notons que les propos contre l’Islam ont de par le passé, valu plusieurs condamnations à Éric Zemmour. En 2011 et en 2018, il a été condamné respectivement pour « provocation à la discrimination raciale » et pour « provocation à la haine religieuse » à l’encontre des musulmans. Cependant, il a été relaxé en appel, hier mercredi 08 septembre 2021, dans un procès pour injure et provocation à la haine.