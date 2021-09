Ce dimanche 5 septembre, une unité d’élite des forces spéciales guinéennes dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya est entrée dans les quartiers du gouvernement à Conakry et a déployé ses forces devant le palais présidentiel. Le chef colonel Doumbouya a prononcé un discours via la télévision nationale pour annoncer que le président Alpha Condé était détenu, le gouvernement était dissous, tandis que la constitution nationale était suspendue. Dans un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères ce lundi, Moscou s’est opposé à toute tentative de changement de régime anticonstitutionnel en Guinée et exige la libération du président Alpha Condé.

« C’est avec une profonde préoccupation que nous suivons l’évolution de la situation en Guinée, notre amie, où un groupe militaire dirigé par l’ancien commandant d’une unité d’opérations spéciales, le colonel Mamadi Doumbouya, a effectué un coup d’État armé dans la capitale du pays, Conakry, le 5 septembre » indique le communiqué.

“Résoudre pacifiquement la situation”

« Moscou s’oppose à toute tentative de prise de pouvoir inconstitutionnelle. Nous exigeons la libération d’Alpha Condé et son immunité. Nous pensons qu’il est nécessaire que la situation en Guinée revienne rapidement à des fondements constitutionnels, de s’abstenir d’actions qui peuvent inciter à plus de violence et de résoudre pacifiquement la situation actuelle par des pourparlers », souligne le ministère.

La diplomatie russe a également recommandé que « les citoyens russes s’abstiennent de se rendre en Guinée jusqu’à ce que la situation se normalise complètement ». Par ailleurs, le ministère a rappelé que la visite du ministre guinéen des Affaires étrangères Ibrahima Khalil Kaba en Russie qui avait été annoncée précédemment n’aura plus lieu.