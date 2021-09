Pour n’avoir pas commenté le vol spatial historique de sa société SpaceX, le président américain Joe Biden a fait l’objet de moquerie de la part du milliardaire américain Elon Musk. « Le président des États-Unis a même refusé de reconnaître les 4 nouveaux astronautes américains qui ont aidé à collecter des centaines de millions de dollars pour St. Jude », a écrit Musk dimanche sur Twitter demandant aux internautes « quelle est votre avis sur la raison ? » Et à lui-même de répondre : « Il dort toujours ».

Mercredi, SpaceX a lancé le premier équipage entièrement civil en orbite depuis le Kennedy Space Center de la NASA sur le vaisseau spatial Crew Dragon. L’équipage comprenait Chris Sembroski, un ingénieur de Lockheed Martin ; Jared Isaacman, un milliardaire à la tête de la mission ; Sian Proctor, un professeur d’université de Phoenix ; et Hayley Arceneaux, survivante du cancer pédiatrique et assistante médicale.

Collecte de 200 millions de dollars pour un hôpital

Au cours de la mission spatiale de trois jours, la société spatiale SpaceX a indiqué que « l’équipage @Inspiration4x mènera des recherches scientifiques conçues pour faire progresser la santé humaine sur Terre et lors de futurs vols spatiaux de longue durée ». Samedi, le vaisseau spatial Crew Dragon a atterri avec succès sur Terre au large des côtes de la Floride. La mission visait également à collecter 200 millions de dollars pour l’hôpital de recherche pour enfants St. Jude, où l’une des membres de l’équipage de la mission, Arceneaux a déjà été soigné.

Don supplémentaire de 50 millions de dollars

La mission Inspiration4 avait collecté 160,2 millions de dollars lors du retour de l’équipage samedi, et Musk s’est engagé à faire un don supplémentaire de 50 millions de dollars, portant le total à 210 millions de dollars. Bien que Biden et la Maison Blanche n’aient pas commenté le vol historique, d’autres agences, entreprises et responsables de haut niveau l’ont fait. « Bienvenue, #Inspiration4 ! », a tweeté la NASA samedi. « La première mission de vol spatial orbital entièrement privée a été lancée, ce qui représente une autre réussite commerciale dans notre vision de longue date de faire de @NASAKennedy un port spatial multi-utilisateurs. »

En plus d’autres personnalités, le PDG de Blue Origin, Jeff Bezos a lui aussi célébré publiquement le lancement. “Félicitations à @ElonMusk et à l’équipe @SpaceX pour leur lancement réussi d’Inspiration4 hier soir. Un pas de plus vers un avenir où l’espace est accessible à tous” a posté Bezos.