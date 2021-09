La marque à la pomme continue de faire des innovations dans le but de participer à la bonne santé de ses utilisateurs. Selon des informations rapportées par le Wall Street Journal, Apple s’intéresse à la santé mentale de celles et ceux qui s’abonnent à ses téléphones. Des études seraient en cours selon la publication du média américain dans le but de faire le suivi mental à partir des portables.

A en croire les précisions apportées sur cette innovation, le principal objectif serait de détecter les signes de dépression ou de déclin cognitif avec les appareils de la marque à la pomme. Ceci passerait par l’analyse des données telles que les expressions faciales des utilisateurs, leurs façons de parler, le rythme et la fréquence de la marche, les habitudes de sommeil, ou encore les rythmes du cœur et de la respiration. L’entreprise américaine est en train de mener cette étude avec l’université de Californie (UCLA).

Un partenariat avec l’université de Californie

Cette entité universitaire mène des recherches sur le stress, l’anxiété et la dépression. La marque à la pomme serait également en collaboration avec l’entreprise pharmaceutique Biogen. Cette structure quant à elle s’occupe des troubles cognitifs légers. Plusieurs milliers de volontaires participeront au cours de cette année à l’étude que mène l’université de Californie (UCLA). L’entreprise pharmaceutique Biogen pour sa part recrutera 20 000 volontaires dans le cadre de l’étude qui durera deux ans.