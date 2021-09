Cette année, deux milliardaires américains, Richard Branson fondateur de Virgin Galactic et Jeff Bezos avec Blue Origin ont effectué pour la première fois des voyages touristiques dans l’espace à bord de véhicule conçus par leurs sociétés. Au cours d’une interview qu’il a accordée à CNN, sa première avec les médias occidentaux depuis qu’il est devenu directeur général de Roscosmos, l’agence spatiale russe, Dmitry Rogozine a salué ces succès tout déplorant que son pays n’en soit pas encore venu à ce niveau-là. Rogozine a souhaité que les fortunés russes leur emboîtent le pas.

« Nos millionnaires préfèrent investir davantage dans des yachts que dans des vaisseaux spatiaux », a déploré Rogozine. « Mais peut-être que les enfants des millionnaires russes actuels seront des créatures beaucoup plus sages », a-t-il déclaré. Le chef de l’agence spatiale russe a été spécialement impressionné par l’industrie du tourisme spatial en plein essor aux États-Unis, notamment Virgin Galactic et Blue Origin. « J’aime ce que font vos gens, des gens qui dépensent leur propre argent pour des choses utiles à la société en général », a déclaré Rogozine.

Musk n’a pas peur de prendre des risques

Dmitry Rogozine a également été principalement sidéré par les réalisations du fondateur de SpaceX, Elon Musk, le principal concurrent de Jeff Bezos, qu’il a couvert d’éloges. « M. Elon Musk réalise bon nombre des idées et des pensées que nous voulions réaliser, mais que nous n’avons pas pu réaliser car, après l’éclatement de l’Union soviétique, notre programme spatial s’est arrêté pendant un certain temps », a déclaré Rogozin. « Nous le respectons en tant qu’organisateur de l’industrie spatiale et en tant qu’inventeur, qui n’a pas peur de prendre des risques », a-t-il ajouté

Bien que les relations entre Rogozin et Musk n’ont pas toujours été aussi amicale, le DG de Roscosmos a invité Musk chez lui en Russie « pour être l’invité de ma famille » et discuter « de l’exploration de l’univers, de la vie extraterrestre et de la façon dont nous pouvons utiliser l’espace pour préserver la vie sur Terre ».