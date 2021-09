Le célèbre rappeur américain Kanye West défraie la chronique après la sortie de son nouvel album Donda. En effet, un des titres de ce dernier, Hurricane, traite de la mère de ses enfants et star de téléréalité Kim Kardashian. Dans ce morceau le rappeur milliardaire, a dit avoir trompé son ex-épouse, pendant qu’ils étaient encore mariés.

Les infidélités de l’artiste ont commencé il y a plus de cinq ans

« Me voilà en train d’agir comme si j’étais trop riche, me voilà avec une nouvelle nana, et je connais la vérité, je joue encore avec mes deux enfants, ça fait beaucoup de choses à digérer quand ta vie n’arrête pas de bouger » a-t-il déclaré. Notons que les infidélités de l’artiste ont commencé il y a plus de cinq ans plus précisément au moment de la naissance de ses deux premiers enfants. Dans une interview accordée au magazine américain People, une source a fait comprendre que ces paroles témoignent de la reconnaissance de ce que Kanye West a fait de mal afin de prendre ses responsabilités. « Les paroles de Kanye sont en quelques sortes le témoignage de tout ce qu’il a fait de mal et ses excuses, pour prendre ses responsabilités » a-t-elle déclaré.

Les choses ont évolué entre les deux

L’année 2020 a particulièrement été tumultueuse pour le célèbre couple américain. Le rappeur avait accordé son soutien à l’ancien président Donald Trump, s’était présenté à la présidentielle et avait des révélations choc sur son couple notamment sur l’avortement de leur fille North West. Depuis, les choses ont beaucoup évolué entre Kanye West et Kim Kardashian. En marge de la sortie de l’album Donda, le 29 août 2021, cette dernière était arrivée au stade de Chicago en robe de mariée.