Le Paris Saint-Germain n’abandonnera pas de si tôt son attaquant bien que celui-ci ait l’intention de rejoindre le club Espagnol, Real Madrid. La dernière offre du club de la capitale à Kylian Mbappé était de 25 millions d’euros nets par saison et l’attaquant l’a rejetée d’emblée, et la position du directeur sportif du club, Leonardo, était claire qu’il ne devait plus y avoir d’offres et plus d’argent a rapporté Marca. Il a suggéré que, sans donner de chiffres, l’offre était au niveau des meilleurs joueurs du monde, bien que beaucoup pensent que cela est totalement sans importance avec Mbappé susceptible de signer avec le Real Madrid sur un transfert gratuit en 2022.

Jusqu’au 1er janvier, date à laquelle Mbappé pourra légalement parler à d’autres clubs et signer un accord de pré-contrat, le PSG n’abandonnera pas l’idée de prolongation, et ce sont les stratégies qu’ils mettent en place. En effet, le PSG espère donner un coup de pied dans une certaine mesure et d’après Marca, il y aura un nouvel effort pour faire signer Mbappé pour deux saisons, avec un salaire plus élevé que celui offert auparavant avant Leonardo.

Le désir de Mbappé de jouer avec Messi et Neymar

Alors que le PSG a fait deux offres officielles à Mbappe, qui ont été toutes deux rejetées, ils ont essayé de tenter de retenir le joueur pendant longtemps, et ils peuvent maintenant choisir un accord plus court pour essayer de jouer sur le désir de Mbappé de gagner la Ligue des champions. Mbappé, qui est actuellement déterminé à aller au Real Madrid, aime l’idée de jouer avec Messi et Neymar dans un trio qui sont les favoris pour remporter la Ligue des champions et dirigeant du club pense également jouer sur ce désir.

L’intervention de Macron

Par ailleurs, il y a un sentiment similaire à propos du président français, Emmanuel Macron, et de sa tentative d’intervention dans la saga Mbappé. Lors des occasions où il s’est rendu à Clairefontaine, domicile de l’équipe de France, Macron avait clairement indiqué que l’attaquant devait rester à Paris car il est un modèle pour les jeunes. Le président français aurait également contacté le joueur à titre personnel, et il n’est pas exclu qu’il ait à nouveau convaincu le joueur de rester. D’après le média Sport, Nasser Al-Khelaïfi prévoit également de changer de stratégie afin de retenir Kylian Mbappé.