Plus les jours passent, plus les espoirs du Real Madrid d’accueillir Kylian Mbappé à la fin de la saison s’amenuisent. Dans une nouvelle déclaration, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo a fait croire à plus d’uns que le PSG n’est pas prêt à abandonner son attaquant et pense bien signer un nouveau contrat avec lui à la fin de l’actuel. Une déclaration qui a également semé le doute dans l’esprit de l’ancienne star du Real, Guti, qui doute désormais de la volonté de Mbappé de rejoindre le club espagnol après s’être libéré de tout contrat.

“On n’a jamais changé notre objectif”

« Kylian représente la différence entre le superficiel et le profond. Kylian est profond. Donc quelque chose de profond, tu ne discutes pas comme ça. Je ne vois pas Kylian Mbappé partir à la fin de cette saison. […] On n’a jamais changé notre objectif. Le rapport de Kylian avec le PSG est profond. On ne pense pas à une autre chose. Je pense que personne ne voit le futur sans lui » a déclaré Leonardo sur Canal+. « Nous sommes ravis du retour d’Ancelotti. Que Mbappé arrive gratuitement ? Je ne pense pas, car la France fera tout ce qu’elle peut pour le renouveler, mais je l’espère » a déclaré à son tour Guti, ce mercredi aux côtés de Javier Tebas.

“Le PSG triche sur le contrôle économique”

De son côté, le président de la Liga, comparant les situations actuelles du Real Madrid et du PSG, a estimé que le club français trichait avec le contrôle économique. « Madrid ne pourra jamais être le PSG parce que le PSG triche sur le contrôle économique », a déclaré le président regrettant l’absence de Mbappé dans le championnat espagnol. « Il m’a ennuyé que Mbappé ne sont pas arrivés comme ça m’énerve que Messi ou Neymar ne sont pas là avec nous. […] Nous aimerions avoir le meilleur de la Liga » a-t-il déclaré citant les trois joueurs qui sont tous au PSG. « J’espère que ce sera pour la prochaine fois » a-t-il indiqué.