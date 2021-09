La banque centrale de Chine a déclaré vendredi que toutes les transactions liées à la cryptomonnaie sont illégales dans le pays et qu’elles doivent être interdites, citant des préoccupations concernant la sécurité nationale et la « sécurité des biens des personnes ». Pékin a également déclaré qu’il était interdit aux bourses étrangères de fournir des services aux utilisateurs du pays. Dans une déclaration commune, dix agences gouvernementales chinoises se sont engagées à travailler en étroite collaboration pour maintenir une répression « à haute pression » sur le commerce des cryptomonnaies dans le pays.

La banque centrale a déclaré que les cryptomonnaies, y compris Bitcoin et Tether, ne peuvent pas être mises en circulation sur le marché car elles ne sont pas des monnaies fiduciaires. L’augmentation de l’utilisation des cryptomonnaies a perturbé « l’ordre économique et financier » et a provoqué une prolifération de « blanchiment d’argent, collecte de fonds illégale, fraude, systèmes pyramidaux et autres activités illégales et criminelles », selon la déclaration.

Des mesures contres les contrevenants

Les contrevenants, a averti la banque centrale, feront l’objet d’une « enquête pour responsabilité pénale conformément à la loi ». Le gouvernement chinois « réprimera résolument la spéculation sur la monnaie virtuelle, les activités financières et les comportements inappropriés afin de protéger les biens des personnes et de maintenir l’ordre économique, financier et social », a déclaré la Banque populaire de Chine dans un communiqué.

La décision a déjà commencé à semer la panique chez certains commerçants de crypto, faisant baisser le prix du bitcoin et de plusieurs autres devises. Bitcoin était en baisse de 5,5% au moment de la publication. La Chine, qui abrite certains des plus grands services d’extraction de crypto au monde, s’attaque également à ces entreprises. Ce n’est pas la première fois que la Chine déclare une répression contre les activités liées à la cryptomonnaie, mais jusqu’à présent, tant d’agences gouvernementales n’avaient pas collaboré à de tels efforts.