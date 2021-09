La Corée du Nord a réalisé avec succès un test de missile. Celui-ci a eu lieu hier mardi 28 septembre 2021, selon les informations données ce mercredi 29 septembre 2021 par l’agence officielle nord-coréenne KCNA. Cette dernière a fait savoir qu’il s’agit d’un missile planeur hypersonique. Le succès de cet essai revêt « une grande importance stratégique » a indiqué KCNA.

L’armée sud-coréenne n’a pas donné plus d’informations

Le test de missile a été effectué depuis la province du Jagang, au nord de la Corée du Nord. Toujours selon le média d’Etat, il a « confirmé le contrôle de la navigation et la stabilité du missile » ainsi que « la manœuvrabilité de son système de guidage et les caractéristiques de vol plané de l’ogive hypersonique détachée ». Du côté de la Corée du Sud voisine, l’armée avait annoncé qu’un projectile avait été lancé par la Corée du Nord, quelques temps après l’avoir identifié dans la matinée d’hier mardi. Cependant, elle n’a pas donné de plus amples informations comme la distance parcourue par le missile ou encore l’altitude maximale atteinte par l’engin.

Le chef de l’Etat Moon Jae In a par ailleurs demandé qu’une « analyse de l’évènement » soit faite. Il faut signaler que les missiles hypersoniques ont une rapidité bien plus élevée que les missiles de croisière ou balistiques. Leurs caractéristiques les rendent difficiles à détecter et à intercepter par les systèmes de défense antimissile.