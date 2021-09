Lors de son premier discours à l’Assemblée générale des Nations Unies mardi soir, le président iranien Ebrahim Raïssi a déclaré que bien que les Américains eux-mêmes aient admis que la campagne de « pression maximale » contre l’Iran s’est soldée par un échec total, la politique d’« oppression maximale » est toujours en vigueur. Pour le président, « le système hégémonique américain n’a aucune crédibilité, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du pays ».

« Ce que l’on voit dans notre région aujourd’hui prouve que non seulement l’hégémoniste et l’idée d’hégémonie, mais aussi le projet d’imposer une identité occidentalisée ont lamentablement échoué. Le résultat de la recherche de l’hégémonie a été l’effusion de sang et l’instabilité et, finalement, la défaite et la fuite. Aujourd’hui, les États-Unis ne quittent pas l’Irak et l’Afghanistan mais sont expulsés » a affirmé le président dans son discours.

Les États-Unis ont commis l’erreur de modifier leur « mode de guerre

Le président qualifié de religieux intransigeant dans la presse, s’en est particulièrement pris aux USA dans son discours. Selon lui, les autorités américaines devraient changer leurs approches face à l’échec des politiques. « Si la rationalité prévaut dans l’esprit des décideurs, il faut qu’ils se rendent compte que la persévérance des nations est plus forte que la puissance des superpuissances. Au cours de la dernière décennie, les États-Unis ont commis l’erreur de modifier leur « mode de guerre » avec le monde au lieu de changer leur ‘’mode de vie’’ », a assuré le président.

La résistance intelligente et dynamique de l’Iran

Raïssi a également déclaré que les demandes de l’Occident de reprendre les négociations pour une éventuelle reprise de l’accord nucléaire de 2015 ne seraient utiles que si elles conduisaient « en fin de compte » à la levée de « toutes les sanctions oppressives » contre la République islamique. Le président a également déclaré que la résistance de l’Iran contre les sanctions provenait de sa rationalité stratégique. « La résistance intelligente et dynamique de l’Iran vient de la rationalité stratégique », a déclaré Raïssi virtuellement au plus grand rassemblement de l’ONU.