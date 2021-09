La Russie vient de réaliser une prouesse en matière de technologie. En effet, le pays a mis au point un drone ayant la capacité d’évoluer pendant plus de trois mois sous les glaces. Cela a été possible grâce à une association entre le consortium public russe Almaz-Antey et le fabriquant de sous-marins ayant son siège à Lazurit à Nijni Novgorod.

Il a la capacité de plonger jusqu’à 1000 mètres de profondeurs

Le drone en question est baptisé Sarma, selon l’agence de presse russe Tass. Ce dernier a précisé qu’il a la capacité de plonger jusqu’à 1000 mètres de profondeurs, tout en pouvant effectuer une distance de 8000 kilomètres. Les concepteurs de l’engin ont visiblement tout prévu en ce qui concerne ce que l’appareil pourra embarquer. En effet, Sarma sera doté d’un équipement de navigation pouvant agir avec précision, mais aussi d’un système de communication. Celui-ci lui permettra donc d’assurer la transmission des informations et de recevoir des instructions. Notons que la Russie ne veut pas s’arrêter en si bon chemin, puisqu’elle compte produire en grand nombre ce modèle de drone.

D’après un haut-responsable d’Almaz-Antey, ce sera en 2024 que la production en série aura lieu. Par ailleurs, dans une interview accordée au média russe, Viktor Litvinenko, adjoint à la direction de la recherche physique et technique à la Fondation pour les projets de recherche avancée dans l’industrie de la défense (FPI), a exprimé sa satisfaction en indiquant qu’: « aujourd’hui, nous ne connaissons aucun analogue capable de travailler pendant environ trois mois sans faire surface ».