Le vice-Premier ministre russe Yuri Borisov a annoncé jeudi aux journalistes que le système avancé de défense aérienne S-500 Prometey est maintenant déployé auprès des troupes russes après l’achèvement des essais d’État. « Les essais d’État viennent de s’achever et les premiers approvisionnements de ce complexe ont commencé. Ce n’est pas encore la gamme complète comme l’exige Almaz-Antey Concern. Les configurations du complexe ont été discutées », a déclaré le vice-Premier ministre.

Ce nouveau système de défense qui remplacera le système de défense aérienne S-400 Triumph est fabriqué par Almaz-Antey Concern, la plus grande entreprise du complexe militaro-industriel de la Russie. Le système de défense aérienne S-500 d’après l’agence de presse russe Tass est conçu pour vaincre tous les moyens possibles d’une attaque aérienne et spatiale par un ennemi potentiel sur toute la plage de hauteurs et de vitesses. Les agents spécialisés qui vont travailler avec ce système ont été formé depuis 2017.

Ankara et le S-400

Les système S-400 ont été et est au cœur d’une polémique entre la Russie, les Etats-Unis et la Turquie. En effet, Washington considère que les S-400 russes sont « incompatibles avec l’équipement de l’Otan, ils menacent la sécurité de la technologie de l’Otan et ils ne sont pas conformes aux engagements de la Turquie en tant que membre de l’Otan ». En décembre, les Etats-Unis avaient interdit l’attribution de tout permis d’exportation d’armes au SSB, l’agence gouvernementale turque chargée des achats d’équipements militaires, pour punir Ankara de l’acquisition des S-400.