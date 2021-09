Lors d’une interview accordée au journal Argumenty i Fakty, le secrétaire du Conseil de sécurité russe Nikolai Patrushev a déclaré qu’il n’y a jusqu’à présent aucune raison pour que Moscou rejoigne le G7, indiquant que le groupe n’était « plus pertinent ». « La Russie ne participe qu’aux organisations et clubs internationaux qui peuvent résoudre de vrais problèmes et sont basés sur le principe d’égalité, où les normes et règles de conduite étrangères ne sont imposées à personne », a souligné Patrushev.

D’après le secrétaire du Conseil de sécurité russe, « en suggérant que la Chine et la Russie devraient s’engager dans des efforts pour résoudre les problèmes de sécurité en Asie centrale, les pays du G7 ont confirmé le fait que le groupe n’est rien d’autre qu’un club de discussion ». « Notamment, les discussions là-bas sont strictement contrôlées par Washington », a précisé Patrushev.

La stratégie américaine destructrice

Dans l’entretien, Nikolai Patrushev a particulièrement tiré à boulets rouges sur Washington qui selon lui cherche à imposer ses normes partout. « Dans chacun de leurs projets de loi, les États-Unis qualifient cyniquement la Russie, la Chine, l’Iran et un certain nombre d’autres États de ‘mauvais’, fauteurs de troubles, vengeurs et joueurs malveillants » a déclaré le secrétaire rappelant « la stratégie américaine destructrice de domination mondiale ».