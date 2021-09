C’est un progrès qui vient d’être réalisé en matière de reconnaissance des amérindiennes dans l’histoire du Mexique. En effet, la statue du navigateur italien Christophe Colomb sera remplacée par celle d’une amérindienne. L’information a été donnée dans un communiqué, par l’Institut national d’anthropologie et d’histoire (INAH), qui a indiqué que « la sculpture sera déplacée vers un lieu sûr, digne et adéquat ».

L’ancienne statue sera installée dans un autre quartier

La nouvelle a été confirmée par la maire de Mexico, Claudia Sheinbaum, le dimanche 5 septembre 2021. Elle a précisé que la nouvelle statue est une « femme olmèque » qui a été conçue par le sculpteur Pedro Reyes. « Ce sont précisément les femmes indigènes qui ont peut-être eu le plus grand poids dans l’histoire du Mexique et qui ont été le moins reconnues » a-t-elle ajouté. Concernant la statue de Christophe Colomb, elle avait été retirée l’année dernière pour qu’elle soit prise en charge « par du personnel spécialisé en matière de conservation et de restauration ». Cependant, d’après l’INAH, elle sera installée dans un autre quartier de la capitale mexicaine afin d’éviter : « les risques pour cette pièce d’une importante valeur artistique et historique ».

L’édile n’a pas manqué de souligner que ce changement a une importante signification sociale. Ainsi, elle a fait savoir que la décision de changer la statue de Christophe Colomb par celle d’une amérindienne est un acte de « justice sociale » et la reconnaissance de 500 ans de « résistance indigène » à partir du moment où la conquête a eu lieu.