Une nouvelle découverte a été faite en Nouvelle Zélande. Il s’agit en effet du fossile d’un pingouin, qui a été découvert par des élèves lors d’une excursion qui avait eu lieu en 2006. Selon les chercheurs qui ont donné l’information, l’animal est un manchot géant et hors du commun qui a de longues pattes et qui appartient à une espèce jusque-là inconnue.

L’analyse leur a permis de déterminer la taille de l’animal

Un groupe d’écoliers qui prenaient part à une excursion de chasse aux fossiles, en 2006, avait découvert le fossile de l’animal dans le port de Kawhia situé dans la région de Waikato. Après la découverte des os, les chercheurs du Bruce Museum dans le Connecticut aux Etats-Unis et de l’Université de Massey en Nouvelle Zélande ont mené une nouvelle analyse. Ainsi, grâce à la numérisation 3D, ils sont parvenus à créer une réplique imprimée en 3D du squelette du manchot. L’analyse leur a également permis de déterminer la taille de l’animal qui serait de 1,4 mètre de haut. En ce qui concerne l’âge fossile, le docteur Daniel Thomas, maître de conférences en zoologie à l’école des sciences naturelles et informatiques de Massey, a fait savoir qu’il est entre 27,3 et 34,6 millions d’années. Il a par ailleurs souligné qu’il datait d’une époque où la majeure partie du Waikato était immergée.

« Le pingouin est similaire aux manchots géants kairuku décrits pour la première fois à Otago, mais a des pattes beaucoup plus longues, que les chercheurs ont utilisées pour nommer le pingouin waewaeroa – Te reo Māori pour” longues jambes » a-t-il déclaré, ajoutant que : « Ces jambes plus longues auraient rendu le pingouin beaucoup plus grand que les autres kairuku lorsqu’il marchait sur terre, peut-être environ 1,4 mètre de haut, et pourraient avoir influencé la vitesse à laquelle il pouvait nager ou la profondeur à laquelle il pouvait plonger ».