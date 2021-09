Le Salvador a franchi un pas important en ce qui concerne son économie nationale. En effet, le pays a décidé d’adopter, hier mardi 07 septembre 2021, le bitcoin, comme monnaie légale dans le pays. Cette décision fait donc de cette nation la première à adopter officiellement la monnaie virtuelle. Cependant, bien avant que ce cap ne soit franchi, le pays avait déjà fait l’acquisition de plusieurs centaines de bitcoins.

Le bitcoin a désormais cours légal au Salvador

Dans la soirée du lundi 06 septembre 2021, le chef de l’Etat du Salvador, Nayib Bukele, avait annoncé que son gouvernement avait procédé à l’acquisition de 200 bitcoins, avant que la cryptomonnaie ne soit officiellement adoptée. Par ailleurs, il en a encore acheté 150, portant le nombre total de bitcoins du pays à 550. Notons qu’avec cette adoption, le bitcoin a désormais cours légal au Salvador, tout comme le dollars américain. Dans un tweet, le chef de l’Etat a laissé voir que : « Le processus du #Bitcoin au Salvador a une courbe d’apprentissage. Chaque étape vers l’avenir est ainsi, et nous ne réaliserons pas tout en un jour, ni en un mois. Mais nous devons briser les paradigmes du passé ».

Des problèmes juridiques, financiers et économiques

Notons que le bitcoin pourrait avoir de graves conséquences sur l’économie du Salvador qui est fragile. C’est d’ailleurs ce que pense le fonds monétaire international (FMI), qui n’a pas manqué de relever des problèmes juridiques, financiers et économiques. Selon la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, « Comment savons-nous ce que nous percevons en impôts lorsque le bitcoin augmente et le bitcoin diminue ? Comment prévoyons-nous les dépenses ? Rappelez-vous qu’en avril, le bitcoin a dépassé 65 000 $, puis il a perdu près de la moitié. C’est un problème qui le ministère de la finance doit débattre. Et ce n’est pas facile ».