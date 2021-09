D’après Africanews, le Tchad est contre toute présence militaire russe en Afrique, au milieu des rumeurs sur un partenariat présumé entre le Mali voisin et la société russe Wagner. Le Tchad dispose sur son territoire de plusieurs grandes bases militaires étrangères. La plus importante, la base aérienne 172 sergent-chef Adji Kosseï à N’Djamena, est située au nord-ouest de l’aéroport. Quant à la seconde, le camp capitaine Michel Croci, est à Abéché, dans l’Est du pays. En dépit de cette présence étrangère, N’Djamena veut se protéger de toute ingérence extérieure a rapporté Africanews.

Et d’après le média, N’Djamena désigne par « ingérence extérieure », « la société russe Wagner ». Citant des sources militaires tchadiennes, Africanews a rapporté que des mercenaires russes présents en Libye avaient attaqué le Tchad en avril, occasionnant la mort au front de l’ancien président Idriss Déby Itno. Selon les mêmes sources militaires, le Tchad disposerait « des preuves téléphoniques des communications passées entre les rebelles en Libye et le groupe russe » a rapporté le média.

Wagner à Bamako, N’Djamena dément

Selon l’actuel ministre tchadien des Affaires étrangères, Mahamart Zene les rumeurs sur le possible rapprochement militaire entre Moscou et Bamako ne sont que de simples allégations. Le ministre a déclaré avoir été en contact avec les autorités gouvernementales maliennes, qui ont démenti tout contact avec le groupe militaire russe. Après les rumeurs sur le partenariat potentiels entre le Russie et le Mali, suscitant la colère de Paris, Bamako avait indiqué qu’il lui appartenait de « décider quels partenaires il peut solliciter ou pas ».