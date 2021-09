La crise sanitaire mondiale a obligé les entreprises à revoir leur stratégie commerciale. Si beaucoup de sociétés ont décidé de se mettre en télétravail, les entreprises de ventes de produit ont-elles choisi l’option de faciliter l’accès à leurs produits. De plus en plus de restaurants (y compris des franchisés et chaînes de restaurants) ont, par exemple offert un service à emporter alors même qu’ils n’en avaient pas quelques mois auparavant. Idem pour les épiceries et autres supermarchés qui ont opté pour de nouvelles méthodes comme la livraison ou le service en voiture.

Les magasins bi1, consommation responsable et produits bio à portée de main

En France, le groupe Schiever s’est décidé en 2013 à lancer une nouvelle enseigne de supermarché dénommé bi1 qui offre aux clients de nouvelles filières responsables avec des produits de qualité à portée de main. Le pays en compte en tout une cinquantaine. Les magasins bi1 ont pour principal objectif d’assurer la disponibilité de produits de qualité, que ce soit dans la boulangerie, l’épicerie, ou même la charcuterie. Bien manger n’est pas qu’une question de type d’alimentation, et le label l’a bien compris. Il veut promouvoir encore plus que les autres les produits bio, mais pas que ! Les clients pourront y trouver des produits frais, de saison pour favoriser une consommation éco-responsable. « Pour nous, bien manger, c’est aussi consommer de façon plus responsable, dans le respect de l’Homme et la planète. C’est pourquoi nous privilégions les produits locaux et régionaux, de saison. » affirme le groupe en guise d’explication de son modèle. Aujourd’hui bi1 c’est plus de 1200 collaborateurs, 6 filières qualité et plus de 20 métiers offerts aux travailleurs. Le site web de l’entreprise offre également plusieurs services dont celui de la recette de la semaine (pour guider les clients dans leurs choix hebdomadaires), un guide pour comprendre l’importance des produits de saison non seulement pour la santé, mais aussi sur le plan écologique et du développement économique des régions françaises..

L’impact de la crise sanitaire et du confinement de 2020

La crise sanitaire due au covid-19 a beaucoup impacté l’économie mondiale. Certaines entreprises ont vu leur chiffre d’affaire chuter drastiquement, tandis que d’autres comme Amazon ont été propulsés par leur modèle (fonctionnement en ligne et livraison à domicile). Dans le domaine des épiceries responsables et bio, bi1 a décidé de s’aligner sur les réalités du moment. Le groupe a récemment lancé son service bi1 drive pour permettre aux clients de faire leurs emplettes encore plus facilement. Quoi de plus simple n’est-ce pas que de commander en ligne et récupérer ensuite ses achats sans devoir circuler dans les rayons des magasins.

Pour ce faire, il suffit de créer un compte sur le site de bi1 drive, sélectionner ses produits puis payer en ligne ou encore directement lors du retrait en magasin. Un service rapide donc pour un monde qui bouge vite et qui doit faire face à de nouveaux défis principalement sanitaires. Un nouveau service qui devrait encore rapprocher les clients de leurs magasins préférés tout en leur permettant de faire leurs achats de manière rapide et sécuritaire.