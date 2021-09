La technologie ne cesse d’évoluer au fil du temps au bénéfice de ceux qui ont les moyens de se l’offrir. La célèbre marque sud-coréenne LG a annoncé la sortie de ses géants téléviseurs LG DVLED. Celui-ci dispose d’un écran de 325 pouces, soit 8,25 mètres accessible au prix de 1,7 million de dollars. La dénomination DVLED est en réalité une technologie qui veut dire « Direct View LED » permettant de regarder directement les LED.

Il ne dispose pas de composant électronique à des fins de traitement de vidéo

Le téléviseur LG DVLED a un poids dépassant la tonne et embarque la technologie 8K. Vu la taille impressionnante de l’écran, la marque propose une installation sur mesure, dont le coût est inclus dans le prix d’acquisition. Cependant, contrairement aux écrans des smart TV, celui-ci ne dispose pas de composant électronique à des fins de traitement de vidéo. Les technologies relatives à ce dernier sont gérées par un boîtier externe appelé LG Controller. Par ailleurs, il s’agit là d’un téléviseur pour personnes ayant un style de vie luxueux, puisque le coût de production n’est pas à la portée de tout le monde.

Comme l’affirme le vice-président de LG Electronics USA qui a en charge les écrans DVLED, Dan Smith : « C’est vraiment la supercar des technologies d’affichage domestique, offrant une qualité et des performances fabriquées à la main qui plaisent à ceux qui ont un style de vie luxueux qui veulent quelque chose qui est non seulement immersif, mais aussi très exclusif […] La technologie LG DVLED Extreme Home Cinema Display est conçue pour durer 100 000 heures avant d’atteindre la demi-vie, ce qui signifie qu’elle pourrait offrir des visuels époustouflants pendant plus de 10 ans ».